మరోసారి మానవత్వం ప్రదర్శించిన సుకుమార్.. స్వస్థలం రాజోలులో 40 లక్షలతో!

ఆర్య, 100% లవ్, రంగస్థలం చిత్రాలతో టాలీవుడ్‌లో అగ్ర దర్శకుడిగా మారిన సుకుమార్ మరోసారి మానవత్వాన్ని చాటుకొన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కరోనావైరస్ విలయతాండవం చేస్తున్న సమయంలో ప్రజలంతా ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఆక్సిజన్ దొరకక బాధితులు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు సుకుమార్ తన వంతు ప్రయత్నంగా గోదావరి జిల్లాల ప్రజలకు అండగా నిలిచేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

English summary

Director Sukumar has shown his humanity to his own district people. He has decided to to set up Oxygen Plant in Razole to help covid patients. He is spending 40 lakhs rupees for this plant.