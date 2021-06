ప్రఖ్యాత గాయకుడు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు కుమారుడు, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టు, గాయకుడు ఘంటసాల రత్నకుమార్ ఇకలేరు. కొద్దికాలంగా కిడ్నీ సంబంధింత వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఆయన జూన్ 9 అర్ధరాత్రి చెన్నైలోని కావేరి హాస్పిటల్‌లో కన్నుమూశారు. రత్నకుమార్ మరణంతో దక్షిణాది సినీ ప్రముఖులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఆయన మృతికి పలువురు సంతాపం ప్రకటిస్తున్నారు. ఘంటసాల రత్నకుమార్ గురించి మరింత వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Ghantasala Ratnakumar Passed away: Popular Singer Ghantasala Venkateswara Rao son Ghantasala Ratnakumar died due to Cardiac arrest. He has served film industry for 40 years. He has given his voice to 1500 movies in south film industry.