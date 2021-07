Happy birthday Tom Cruise: ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయని రియల్ హీరో.. బెస్ట్ బాక్సాఫీస్ హిట్స్!

టామ్ క్రూజ్ అంటే తెలియని సినీ ప్రేమికులు ఉండరు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్టార్ డమ్ కలిగిన హీరో అని చెప్పవచ్చు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా సినీ జీవితంలో టామ్ క్రూజ్ చేసిన సినిమాలు అతని ధైర్యానికి ప్రతిరూపాలుగా నిలిచాయి. ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా ఎన్నో రియల్ యాక్షన్ సీన్స్ లో నటించారు. నేడు ఆయన 59వ పుట్టినరోజు కావడంతో వరల్డ్ వైడ్ గా అభిమానులు బర్త్ డే విషెస్ అందిస్తున్నారు.

English summary

Tom Cruise means there will be no unknown movie lovers. He is arguably the most stardom hero in the world. The films that Tom Cruise has made in his four decades of cinematic life are replicas of his courage. Starred in many real action scenes without counting the survivors. Today is his 59th birthday and fans around the world are sending birthday wishes.