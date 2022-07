టాలీవుడ్ నటుడు మాజీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు నరేష్ ఆయన మూడో భార్య రమ్య రఘుపతి మధ్య విభేదాల వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. మైసూర్ లో ఒకే హోటల్ గదిలో ఉన్న నరేష్, పవిత్ర లోకేష్ మీద దాడి చేయడానికి కూడా రమ్య రఘుపతి వెనుకాడకుండా చెప్పు విసిరిన ఘటన సంచలనంగా మారింది. అయితే ఇప్పుడు ఆమెకు ప్రశాంత్ నీల్ కు మధ్య ఉన్న బంధుత్వం వ్యవహారం కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Do you know the relation between prashanth neel and ramya raghupathi, the both are brother and sisters.