మోడల్‌గా కెరీర్‌ను ఆరంభించి.. బిగ్ బాస్ షో ద్వారా ఎనలేని గుర్తింపును అందుకున్న నటి యషికా ఆనంద్. కొంత కాలంగా వరుస సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా గడుపుతోన్న ఈమె.. తాజాగా రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో యషికకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయని తెలుస్తోంది. ఆమెతో ప్రయాణిస్తోన్న వారిలో ఓ స్నేహితురాలు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు సమాచారం. ఇందులో మరికొందరికి కూడా తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయని అంటున్నారు. ఆ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..!

English summary

Kollywood Heroine Yaashika Aanand Met An Accident at Mid Night of Saturday. In This Incident She and another friend survived with major injuries, one of Yashika's close friends lost her life in the fatal crash.