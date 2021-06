Happy Birthday NBK: బాలయ్యతో ఇండియన్ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్.. పుట్టినరోజు స్పెషల్ విషెస్ అందిస్తూ..

నందమూరి బాలకృష్ణ కేవలం స్టార్ హీరోగానే కాకుండా మంచి మనసున్న మనిషిగా కూడా గుర్తింపు అందుకున్నాడు. అందుకే నేడు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు శ్రేయోభిలాషులు సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక ఇండియన్ మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ కూడా బాలయ్యతో దిగిన ఫొటో పోస్ట్ చేస్తూ విషెస్ అందించడం వైరల్ గా మారింది.

English summary

yuvraj tweet on balakrishna. Wishing a very Happy Birthday to Nandamuri Balakrishna sir. Keep inspiring the world with your entertaining performances and humanitarian activities. My best wishes Happy Birthday NBK