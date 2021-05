క్రికెటర్లకు సినీ తారల మధ్య డేటింగ్స్, అఫైర్ల విషయం కొత్తేమీ కాదు.. గతంలో చాలా మంది సినీ తారలు ఇలాంటి వ్యవహారాలతో మీడియాలో పతాక శీర్షికల్లో కనిపించారు. అయితే తాజాగా క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ, బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోఫియా హయత్ అఫైర్ మరోసారి మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Actress, Bigg boss fame Sofia Hayat had affair with Rohit Sharma. But She had cross affair with Virat Kohli too. So Reports says that, Rohit had take decision to break the affair with Sofia.