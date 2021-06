తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో మూవీ ఆర్టిస్టు అసోషియేషన్ ఎన్నికలు జరగబోతున్న విషయం తెలిసిందే. దీని కోసం విలక్షణ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ సన్నద్ధం అవుతున్నారు. ఇప్పటికే అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. అందుకు అనుగుణంగానే కొందరు సినీ పెద్దలు సైతం ప్రకాశ్ రాజ్‌కు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నికలపై ప్రముఖ నటి కరాటే కల్యాణీ స్పందించారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రకాశ్ రాజ్ క్యారెక్టర్‌పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే, ఓట్ ఎవరికి వేయాలో అన్న విషయంపైనా షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఆ సంగతులు మీకోసం!

Tollywood Actor Karate Kalyani Recently Participated in An Interview. In This Chit Chat.. She Respond on MAA Elections 2021. And Also She Sensational Comments on Prakash Raj.