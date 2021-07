Kathi Mahesh అంత్యక్రియలు ఎప్పుడు? ఎక్కడంటే! భార్య, కొడుకు ఎక్కడున్నారంటే..

సినీ విమర్శకుడు, నటుడు, దర్శకుడు కత్తి మహేష్ మరణం ఆకస్మిక మరణం ఎందరినో తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురి చేసింది. తమ సన్నిహితుడు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి వస్తారని భావించిన స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు ఆయన మరణవార్తను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి విషాదం నేపథ్యంలో ఆయన అంత్యక్రియలు ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఆయన భార్య, పిల్లల గురించి కొన్ని వివరాలు సంక్షిప్తంగా...

English summary

Film critic and Diector Kathi Mahesh died due to Pulmonary embolism. Many of his friends are shocked to his death news, His funerals will conducted at Vayalpadu of Chittor. Here is Som details of his wife Sonali and family.