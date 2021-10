Konda Movie Opening.. రాంగోపాల్ వర్మ పైత్యం.. అమ్మవారికి మందు తాగించిన ఆర్జీవి.. భగ్గుమంటున్న భక్తులు

వరంగల్ జిల్లా రాజకీయాలను తమ కనుసైగల్లో శాసించిన సెన్సేషనల్ పొలిటికల్ కపుల్ కొండా సురేఖ, కొండా మురళి జీవిత కథ తెరరూపం దాల్చపోతున్నది. ఈ బయోపిక్‌ను ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించబోతున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రారంభవేడుక వరంగల్ పట్టణంలో అంగరంగవైభవంగా, కొండా, ఆర్జీవి అభిమానుల ఆనందకోలాహలం మధ్య ప్రారంభమైంది. అయితే రాంగోపాల్ వర్మ సినిమా ఆరంభానికి ముందు పూజలు నిర్వహించారు. ఆర్జీవి హంగామా గురించి మరిని వివరాల్లోకి వెళితే..

I thank the police for not giving permission to our KONDA movie RALLY thereby giving us more publicity y 💐💐💐😘😘😘💃🏿💃🏿💃🏿😍😍😍 https://t.co/s05FpUoY0i

Konda Movie Opening: Ram Gopal Varma performed puja with alcohol to maisamma goddess. RGV Tweeted that I thank the police for not giving permission to our KONDA movie RALLY thereby giving us more publicity