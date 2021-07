కోవై సరళ.. ఇన్నేళ్లయినా పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి కారణమిదే.. త్యాగం చేయక తప్పలేదు

కమెడియన్స్ ఎంతోమంది వస్తుంటారు కనుమరుగై పోతుంటారు. కానీ కొందరు మాత్రమే ప్రేక్షకుల మనసులో బలంగా పాతుకుపోతారు. ఇక అలాంటి అల్లరి నటులలో లేడి కమెడియన్ కోవై సరళ కూడా ఉన్నారు. ఆమె ఎలాంటి పాత్ర చేసినా కూడా జనాలు చాలా ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోతారు. ఇక వెండితెరపై నవ్వించే ఆ నటి జీవితంలో కన్నీళ్లు కష్టాలు కూడా ఎదురయ్యాయి. ఇక ఆమె ఇన్నేళ్లయినా పెళ్లి చేసుకోకపోవటానికి ఒక కారణం కూడా ఉందట.

English summary

Kovai Sarala is an Indian actress and comedian, who prominently plays supporting roles in Tamil and Telugu films. She has won the Tamil Nadu State Film Award for Best Comedian three times, for her performances in Sathi Leelavathi, Poovellam Un Vasam and Uliyin Osai,