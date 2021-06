మహేష్ బాబు ఫ్యామిలీని గర్వపడేలా చేసిన తనయుడు గౌతమ్.. టాప్ 10లో ఒకడిగా..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోల వారసులపై అభిమానులు ఫోకస్ కాస్త గట్టిగానే ఉంటుంది. కాస్త టీనేజ్ లోకి వచ్చారంటే చాలు వారికి సంబంధించిన ఫొటోలు వీడియోలు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇక ఘట్టమనేని మూడవ తరం గౌతమ్ బాబు కోసం కూడా అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇటీవల ఒక పోటీలో గౌతమ్ జిల్లాలోనే టాప్ 10లో ఒకడిగా ఉండడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Gautham has humbly explained that he has recently achieved a feat. Gautham is ranked 8th among the top 10 swimmers of his age in Telangana district. Swimming is a favorite of Gautham from the very beginning.