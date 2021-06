ఇండియన్ వెబ్ సిరీస్ హిస్టరీలో రెండు సీజన్లు బ్లాక్‌బస్టర్లుగా నిలచిన సిరీస్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్. ఇటీవల విడుదలైన 2 సిరీస్ అందరి నోట బ్లాక్‌బస్టర్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకొన్నది. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 సిరీస్ చివర్లో మూడో సిరీస్‌కు రెడీ అవుతున్నామంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు దర్శకులు రాజ్ అండ్ డీకే. అయితే ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 ప్రమోషనల్‌లో భాగంగా విలక్షణ నటుడు మనోజ్ బాజ్‌పేయ్ సీజన్ 3పై ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడించారు.

మనోజ్ బాజ్‌పేయ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. మూడో సీజన్‌కు సంబంధించిన కథ మొత్తం రెడీ అయింది. ప్రస్తుతం కరోనావైరస్ పరిస్థితుల కారణంగా అందరూ లాక్‌డౌన్‌లో ఉన్నారు. ఒకసారి లాక్‌డౌన్ పూర్తయిన తర్వాత మళ్లీ షూటింగు మొదలుపెడుతాం. ఇప్పటికే కథ, డైలాగ్స్, స్క్రీన్ ప్లే అంతా సిద్ధంగా ఉంది అంటూ తెలిపారు.

ఇక లాక్‌డౌన్, కరోనావైరస్ పరిస్థితులు తగ్గుముఖం పట్టి అంతా సానుకూలంగా మారితే.. ఏడాదిన్నర కాలం లోపలే ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3 రిలీజ్ అవుతుంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోతో కూడా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఇప్పటి ప్లాన్ ప్రకారం.. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3 2022లో గానీ, 2023 ఆరంభంలో గానీ రిలీజ్ అవుతుంది అని మనోజ్ బాజ్‌పేయ్ తెలిపారు.

ఇక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 విషయానికి వస్తే.. మనోజ్ బాజ్‌పేయ్ ఎప్పటిలానే తన నటనతో బుల్లితెరపై దుమ్ముదులిపేశాడు. ఇక 2 సీజన్‌లో ముఖ్యంగా సమంత అక్కినేనికి మంచి పేరు లభించింది. ఈ సీజన్‌లో సమంత వన్ మ్యాన్ ఉమెన్ షోగా మారింది. తమిళ టెర్రిరిస్టుగా నటించిన సమంత అక్కినేని పెర్ఫార్మెన్స్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

English summary

The Family Man series fame Srikanth Tiwari aka Manoj Bajpai hints about The Family Man 3 release. He told media that, Story, Screenpaly, Dialogues are ready. If things turns positive in the country. This Shoot will start. Hopefully The family man 3 will release on 2022 or Early 2023.