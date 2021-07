మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎంత కష్టపడి స్టార్ హోదాను అందుకున్నారో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. మెగాస్టార్ వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఒక ప్రత్యేకమైన దారిని చూపించాడు. ఇక ఫ్యామిలీలో అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని ఎంతో బాధ్యత తీసుకుంటారు. మనవళ్ళు, మనవరాళ్ళతో కూడా మెగాస్టార్ ఎక్కువగా టైమ్ స్పెండ్ చేస్తుంటారు. ఇటీవల శ్రీజ పెద్ద కూతురు టీనేజ్ వయసులోకి వచ్చేసింది. మెగాస్టార్ తామే పుట్టినరోజును సందడిగా నిర్వహించారు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ గా మారాయి.

English summary

Megastar chiranjeevi showed a special way to their family members. And everyone in the family takes great responsibility to be happy. Megastar also spends a lot of time with his grandchildren. Recently Sreeja’s eldest daughter came of age in her teens. The megastar himself celebrated his birthday with a bang. Related photos have gone viral.