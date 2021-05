మహేష్ బాబుకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ ఫొటోస్ కావాలి అంటే నమ్రత శిరోద్కర్ ను ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. అభిమానులందరికి ఇది తెలియని విషయమేమీ కాదు. మహేష్ కు సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారాలను దగ్గరుండి చూసుకునే నమ్రత తన ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది. ఇక ఇటీవల ఒక ఫొటో పోస్ట్ చేసిన నమ్రత అభిమానులను కన్ఫ్యూజన్ లో పడేసింది. పేరు చూసిన తరువాత గాని ఫ్యాన్స్ కు సరిగ్గా అర్థం కాలేదు.

English summary

Namrata, who takes care of all the information related to Mahesh, also takes great care of her two children. And the humility that recently posted a photo has left fans in confusion. Fans did not understand the name either after seeing it.