ఒకే ఫ్రేమ్ లో నాని, ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్ తో పాటు మరో ఇద్దరు స్టార్స్.. కన్నుల పండుగగా..

మల్టీస్టారర్ సినిమాల వలన అభిమానుల్లో కూడా చాలా మార్పులు వస్తాయని చెప్పవచ్చు. జస్ట్ హీరోలు అలా సరదాగా కలుసుకొని ఒక ఫోటో దిగితేనే అభిమానులు ఒక రేంజ్ లో సంబరపడిపోతారు. ఇక వారు కలిసి సినిమా చేస్తే ఆ ఆనందమే వేరు. ఇక నేచురల్ స్టార్ నాని ఇండస్ట్రీలో అందరితో క్లోజ్ గా ఉంటాడు. గతంలో మన అగ్ర హీరోలతో కలిసి దిగిన ఒక ఫొటోను తన సోషల్ మీడియా ఎకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసి వైరల్ అయ్యేలా చేశాడు. ఆ ఫొటో అభిమానులకు కన్నుల పండుగగా ఉందని చెప్పవచ్చు.

English summary

Natural star Nani stays close with everyone in the industry. He posted a photo of himself landing with our top heroes in the past on his social media account and went viral. That photo was a feast for the eyes for fans.