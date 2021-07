టాలీవుడ్ మెగా హీరోలు ఎవరికి వారు తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకున్నారు. ఇక మెగా డాటర్స్ లో నిహారిక సైతం తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకుంది. యాంకర్ గా, నటిగా ఆమె విభిన్న దారులలో వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే కొత్తగా నిర్మాతగా కూడా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటోంది. ఇక ఇటీవల ఆమె షూటింగ్ స్పాట్ లో సిగరెట్ ప్యాకెట్ తో కనిపించడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

English summary

Recently, niharika posted a packet of cigarettes on her Instagram story. Sweet Cigarette is a fun post. Probably used them as part of the shooting. Niharika now has two web series in hand. She also wants to act if she gets a chance to act in good roles in movies.