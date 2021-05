నందమూరి హీరోతో క్రాక్ సినిమా చేయాల్సింది.. కానీ అలా మిస్సయ్యింది!

టాలీవుడ్ లో ఈ ఏడాది ఫస్ట్ బాక్సాఫీస్ హిట్ గా నిలిచిన సినిమా క్రాక్. కేవలం టాలీవుడ్ లోనే కాకుండా ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తంలో లాక్ డౌన్ అనంతరం ఫస్ట్ హిట్ అని చెప్పవచ్చు. గోపిచంద్ మలినేని ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక అలాంటి కథను మొదట రవితేజతో చేయాలని అనుకోలేదట. నందమూరి హీరోతో అనుకున్నట్లు నిర్మాత సి.కళ్యాణ్ ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివరణ ఇచ్చారు.

English summary

Krack is the first box office hit of this year in Tollywood. It was the first hit after the lock down not only in Tollywood but in the entire Indian film industry. It is known that Gopichand Malineni directed this film. I never thought of doing such a story with Ravi Teja at first. Producer C. Kalyan explained in a recent interview that he thought of Nandamuri with Hero.