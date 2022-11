Rahul Ramakrishna: తండ్రి కాబోతున్న కమెడియన్ రాహుల్ రామకృష్ణ.. పెళ్లి సంగతి చెప్పలేదేంటి బ్రో?

తెలుగు చిత్రసీమలో తెలంగాణ నుంచి మంచి కమెడియన్ గా నటుడిగా గుర్తింపు పొందాడు రాహుల్ రామకృష్ణ. అతి తక్కవ సమయంలోనే కమెడియన్ గా ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. రాహుల్ రామకృష్ణ మొదటగా తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించిన సైన్మా అనే షార్ట్ ఫిలిం ద్వారా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టాడు.

ఆ తర్వాత జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా అనే సినిమాతో టాలీవుడ్ వెండితెరపై కనిపించాడు. ఆ తర్వాత రాహుల్ రామకృష్ణ తిరిగి చూసుకులేదు. ఇదిలా ఉంటే అప్పుడప్పుడు రాహుల్ రామకృష్ణ సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసే కామెంట్స్ కాంట్రవర్సీ అవుతుంటాయి. కానీ, తాజాగా ఆయన తండ్రి కాబోతున్నట్లు ప్రకటించి అందరనీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.

Say hello to our little friend pic.twitter.com/q7t5htIZEO

English summary

Comedian And Actor Rahul Ramakrishna Announces He Is Going To Be A Father In Twitter And Netizens When You Get Married.