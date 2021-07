పొలిటికల్ ఎంట్రీపై రజినీకాంత్ క్లారిటీ: దాన్ని రద్దు చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం.. ఇకపై అలాంటి పనులే!

దాదాపు నలభై ఏళ్లుగా సినీ రంగంలో విశేషమైన సేవలు అందిస్తూ సూపర్ స్టార్‌గా వెలుగొందుతున్నారు సీనియర్ హీరో తలైవా రజినీకాంత్. ఏజ్ బార్ అవుతున్నా వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులకు మజాను పంచుతోన్న ఆయన.. రాజకీయాల్లోకి సైతం ప్రవేశించబోతున్నారని ఎప్పటి నుంచో ప్రచారం జరుగుతోంది. అందుకు అనుగుణంగానే ఆ మధ్య పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆ వెంటనే దాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు. ఇక, ఈరోజు రజినీకాంత్ తన రాజకీయ భవిష్యత్‌పై తేల్చేశారు. అదే సమయంలో మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Rajinikanth Conduct Fan Meet At His Home. In This Meeting.. He dissolved his Rajini Makkal Mandram. The announcement came after he met the members of his forum to discuss its future. తన నివాసంలో నిర్వహించిన ఫ్యాన్‌ మీట్‌లో రాజకీయాలపై రజనీకాంత్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అదే సమయంలో రజినీ మక్కల్ మండ్రంను రద్దు చేశారు.