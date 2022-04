KGF Chapter 2 పై రామ్ చరణ్ రివ్యూ .. మైండ్ బ్లోయింగ్, కమాండబుల్‏ అంటూ!

దక్షిణాది సినిమాలు అన్ని చోట్లా సత్తా చాటుతున్నాయి. గతంలో తెలుగు, తమిళ పరిశ్రమల నుంచి భారీ చిత్రాలు వచ్చేవి, కానీ ఇప్పుడు సౌత్‌కు చెందిన స్టార్ హీరోలంతా పాన్ ఇండియా బాట పడుతున్నారు. అలా 'KGF Chapter 1' కన్నడ సినిమా పరిశ్రమ నుంచి వచ్చి దేశవ్యాప్తంగా సత్తా చాటింది. . టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో రాకింగ్ స్టార్ యశ్ హీరోగా నటించాడు. యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి భారీ హిట్ కొట్టింది. దీంతో 'KGF Chapter 2' పేరిట దానికి సీక్వెల్ తెరకెక్కించి ఇటీవల విడుదల చేశారు. ఈ మూవీకి కూడా దేశ వ్యాప్తంగా భారీ స్పందన దక్కుతోంది. ఇక ఈ సినిమా మీద ఇతర హీరోలు, సెలబ్రిటీలు స్పందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అల్లు అర్జున్ ఋ ఇవ్వగా ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ రివ్యూ ఇచ్చారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

CONGRATULATIONS 👏🏼 to my brother @prashanth_neel @hombalefilms and the entire team for massive success of #KGF2 🤗

Rocky !! Dear brother @TheNameIsYash your performance was just mind blowing & your on onscreen presence is commendable. @VKiragandur @bhuvangowda84 @LahariMusic pic.twitter.com/EtpeuzJ63u