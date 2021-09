సంచలన దర్శకుడు నుంచే వివాదాస్పద దర్శకుడిగా మారిన రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడు మరొక విధమైన ట్యాగ్ అందుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తోంది. పాత పద్దతులు అన్ని కూడా రొటీన్ అయ్యాయని అని అనుకున్నాడో ఏమో కానీ ఎక్కువగా గ్లామర్ ప్రపంచంలో క్లిక్కయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఓ వర్గం బ్యూటీలను తనదైన శైలిలో పరిచయం చేస్తూ మీడియాలో కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారుతున్నాడు. ప్రస్తుతం అషు రెడ్డిని హైలెట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమెతో చేసిన ప్రత్యేకమైన ఇంటర్వ్యూ త్వరలోనే విడుదల చేయబోతున్నాడు. ఇదివరకే ఒక బోల్డ్ ఇంటర్వ్యూ వీడియో తో ఆకట్టుకున్న వర్మ ఈ సారి మరింత డోస్ పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన మరొక వీడియోను రిలీజ్ చేయడమే కాకుండా మరోసారి పులిహోర కలిపే ప్రయత్నం కూడా చేశాడు.

English summary

Ram gopal varma adhi reddy bold extra dose promo. Ram gopal Varma, who has gone from being a sensational director to a controversial director, now seems to be trying to receive another kind of tag. Old methods are all something that is thought to be routine but mostly trying to get clicked in the world of glamorous.