బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా పోర్నోగ్రఫి కేసులో ఇరుక్కు పోవడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. పోర్నోగ్రఫి కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై రాజ్ కుంద్రా అరెస్ట్ చేయడంతో అశ్లీలత, అసభ్య చిత్రాల నిర్మాణంపై చర్చ జరుగుతున్నది. ఈ క్రమంలో సంచలన దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ పోర్నోగ్రఫి గురించి ఆసక్తికరమైన కామెంట్లు చేశారు. ఓ టెలివిజన్ ఛానెల్‌తో మాట్లాడుతూ.. రాంగోపాల్ వర్మ ఏమన్నారంటే..

English summary

Ram Gopal Varma reacts on Raj kundra case: Pornography is not a wrong. OTT is are not encouraging the sex and voilence. RGV says, He will not comment on Raj Kundra Case