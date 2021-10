RGV అసెంబ్లీలు కూడా సర్కస్ కంపెనీలే.. వాళ్లు కూడా జోకర్లే.. వైఎస్ జగన్‌ అంటూ రాంగోపాల్ వర్మ సెటైర్లు

మూవీ ఆర్టిస్టు అసోసియేషన్ (మా)కు జరిగిన ఎన్నికల్లో చోటు చేసుకొన్న సంఘటనలపై ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ ఘాటుగా స్పందించారు. తెలుగు సినిమా రంగం పెద్ద సర్కస్‌లా అనిపించింది. చాలా మంది జోకర్లుగా కనిపించారు అంటూ తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను తాజాగా టెలివిజన్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సమర్ధించుకొన్నారు. కేవలం సినిమా రంగమే కాదు.. అసెంబ్లీలు కూడా సర్సస్ మాదిరిగానే కనిపిస్తున్నాయి. ఆ సమావేశాలను కూడా ఎవరూ చూడటం లేదు అంటూ వర్మ మాట్లాడుతూ..

English summary

Popular Director Ram Gopal Varma once again fires Satires on Politics and MAA Elections.He Said, Assembly functioning seems very comedy in AP and other states.