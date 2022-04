దక్షిణాది సినిమాలు దక్షిణాదికి పరిమితం కాకుండా ఇప్పుడు ఇండియా వ్యాప్తంగా సత్తా చాటుతున్నాయి. బాహుబలితో మొదలైన ఈ దండయాత్ర బాహుబలి 2, కేజీఎఫ్, పుష్ప ఇప్పుడు మళ్ళీ కేజీఎఫ్ వరకు కొనసాగుతోంది. ఇక యష్ హీరోగా తెరకెక్కిన కేజీఎఫ్ 2 ఏప్రిల్ 14న విడుదలై సత్తా చాటడంతో ఈ సినిమా గురించి రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు సెలబ్రిటీలు. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి వర్మ చేసిన కామెంట్లు ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

RGV in his latest tweet stated that. ''The MONSTER success of KGF 2 is a clear proof that if money is spent on MAKING and not wasted on STAR RENUMERATIONS bigger QUALITY and BIGGEST HITS will come.