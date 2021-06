SS Rajamouli ని ఎక్కి తొక్కేస్తాం.. కనీసం చెక్కుపై సంతకం పెట్టడం రాదు, మతిమరుపు: రమా రాజమౌళి కామెంట్స్

దర్శకధీరుడు రాజమౌళి ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక రేంజ్ లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందని స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. వీలైనంత వరకు కమర్షియల్ ఎలిమేంట్స్ తోనే అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా సినిమాలు తెరకెక్కిస్తారు. ప్రస్తుతం రాజమౌళి పాన్ ఇండియా నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్ గా కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే అలాంటి దర్శకుడిలో కూడా అందరిలో ఉన్నట్లు గానే కొన్ని వీక్ నెస్ లు ఉన్నాయి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన సతీమణి రమా రాజమౌళి ఆయన మైనెస్ పాయింట్స్ ను చాలా ఓపెన్ గానే బయటపెట్టేశారు.

English summary

Rajamouli is one of the best Director ln india. There are some weekly nessers in such a director. In an interview, Rama Rajamouli was openly opened his minus points.