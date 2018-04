 »   » రంగస్థలం స్పెషల్ షో: ఆ చిన్నారుల కళ్లలో ఆనందం నింపిన ఉపాసన!

మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'రంగస్థలం' సినిమాను వినికిడి సమస్య ఉన్న చిన్నారుల కోసం ప్రదర్శించారు. హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో ఈ స్పెషల్ షో వేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన దగ్గరుండి చూసుకున్నారు.

'స్వీటెస్ట్, మోస్ట్ అడోరబుల్ పీపుల్ కోసం హైదరాబాద్‌లో 'రంగస్థలం' షో ఏర్పాటు చేసిన చిత్ర బృందానికి ధన్యవాదాలు. మీరు చాలా మంది సంతోషానికి కారణం అయ్యారు. మంచి చిత్రాలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయానికి చేరువవుతాయి.' అని ఉపాసన అన్నారు.

#rangasthalam for the sweetest & most adorable people in #hyderabad 😘❤️- thank you team #rangasthalam - u really made so many people happy.

#ramcharan



Good films touch everyone’s heart - even if they are differently abled 🙏🏼 pic.twitter.com/sZZNazYWtn