Sirivennela death దిగ్గజ రచయిత మరణం వెనుక కారణాలు ఇవే.. వెల్లడించిన కిమ్స్ ఎండీ

లెజెండరీ సినీ గేయరచయిత, పద్మశ్రీ సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి ఆకస్మిక మరణంతో తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ మూగబోయింది. దశాబ్దాలుగా సినీ సాహిత్యంతో తెలుగు వారి గుండెల్లో గూడుకట్టుకొన్న దిగ్గజ రచయిత ఇకలేరనే విషయంతో సినీ ప్రముఖులంతా తల్లడిల్లిపోతున్నారు. ఎప్పుడూ చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కనిపించే సిరివెన్నెల భౌతికంగా దూరం కావడం వెనుక కారణాలను కిమ్స్ వైద్యులు వెల్లడించారు. ఆయన మరణం వెనుక అసలు కారణం ఏమిటంటే..

English summary

Lyricist Sirivennela Seetha Rama Shastry no more. He Dies At The Age Of 66 Due To Pneumonia. As per Kims report, Noted Tollywood lyricist Sri Sirivennela Seetharama Sastry garu passed away this afternoon at 4.07 PM. He died of Lung Cancer related Complications.