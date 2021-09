Republic Movie first review: సాయిధరమ్ తేజ్, దేవ కట్టా కుమ్మేశారంటూ.. ట్వీట్లతో హంగామా

మెగా హీరో సాయిధరమ్ తేజ్ నటించిన రిపబ్లిక్ చిత్రం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని తెలుగు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ వేడుక రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు రేపుతున్నది. రిపబ్లిక్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ వేడుకలో పవర్ ష్టార్ పవన్ కల్యాణ్ చేసిన ప్రసంగం అటు సినీ వర్గాల్లోను, ఇటు రాజకీయ వర్గాల్లోను వివాదం రేపింది. అయితే ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 1వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్నది. ఇక సినిమాపై నాని చెప్పిన విషయాలు ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచాయి. ఇంతకు నాని రివ్యూ ఎలా ఉందంటే..

Actor Nani, Singer Smita's twitter review: Smita tweets that, Republic is devakattas new Prasthanam. I’m just mind blown at what I saw last night🙏🏼 IamSaiDharamTej best ever. #Republic is beyond politics & a journey everyone needs to experience. I’m hungover & waiting to hear frm you all.