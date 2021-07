టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో అదృష్ట దర్శకుడు ఎవరంటే అందరూ కూడా సుజిత్ పేరే చెబుతారు. ఆ అదృష్టాన్ని అతను అంతగా యూజ్ చేసుకోలేదు గాని లక్కులో మాత్రం అతను కింగ్ అని కామెంట్స్ చేస్తుంటారు. ఇక ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు సుజిత్ ఎవరు ఊహించని విధంగా కామెంట్ చేశారు. ఆల్ మోస్ట్ ప్రభాస్ తో మరొక సినిమా చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు క్లారిటీ ఇవ్వడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Everyone says Sujith is the luckiest director in the Tollywood industry. He did not use that luck much but in Luck he is commented that he is King. In a recent interview, director Sujit unexpectedly commented on who he was. Giving clarity that there is a possibility of doing another film with All Most Prabhas has become a hot topic.