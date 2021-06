నాని 4-5 టైమ్స్ ఎడిపించేశాడు.. అబద్ధమని తెలిసినా తట్టుకోలేకపోయా: బాలీవుడ్ హీరో

టాలీవుడ్ హీరో నాని ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా నటన అనేది చాలా నేచురల్ గా ఉంటుందని స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. నిజజీవితంలో ఒక పక్కింటి అబ్బాయి మాట్లాడుతున్నట్లు ఉంటుంది. అందుకే ఓ వర్గం వారు అతన్ని ఎక్కువగా అభిమానిస్తారు. రియల్ లైఫ్ లో కూడా వివాదాల జోలికి ఎక్కువగా వెళ్లకుండా చాలా సరదాగా తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళతాడు. అయితే ఇటీవల ఒక బాలీవుడ్ హీరో నాని తనను ఎడిపించేశాడు అంటూ వివరణ ఇవ్వడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Shahid Kapoor is all set to make a jersey remake of the role in Bollywood. In a recent interview, Shahid Nani said that the way he acted in a jersey brought tears to his eyes four or five times.