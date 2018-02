 »   » ఎందుకలా తిప్పుకోవడం.. మీకు ఆడతనం వచ్చేసిందా?: క్లారిటీ ఇచ్చిన శివ శంకర్ మాస్టర్

English summary

Choreographer shiva Shankar given clarification on his female expressions while dancing. Master said he can travel with both female and male dance movements, he added that it is the legacy of Lord Siva.సినీ ఇండస్ట్రీలో సాంప్రదాయ కళా నృత్యాలకు కేరాఫ్ అయిన శివ శంకర్ మాస్టర్ లోనూ ఈ 'స్త్రీ'త్వపు ఛాయలు ఉట్టిపడుతాయి.