RRR లుక్ పై Trolls: ఫ్యాన్ మెడ్ పోస్టర్ కంటే దారుణం.. రాజమౌళి రేంజ్ ఎక్కడ.. ఇదెక్కడ?

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు గత రెండేళ్ల నుంచి వేడుకలకు దూరంగానే ఉన్నారు. అరవింద సమేత పూర్తి స్థాయిలో అయితే ఆకట్టుకోలేదు. ఓ వర్గం అభిమానులే ఆ సినిమాపై విమర్శలు చేశారు. ఇక RRR తో రాజమౌళి ఎలాగైనా పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తి పరుస్తాడాని ఒక నమ్మకం అయితే ఉంది. అయితే పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులకు సరైన ఆనందం దక్కడం లేదు. రీసెంట్ గా విడుదల చేసిన పోస్టర్ తో అభిమానుల్లో నిరాశ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.

English summary

There is however a belief that Rajamouli with RRR will be fully satisfied anyway. However, the fans were not happy about the birthday. Disappointment among fans seems high with the recently released poster.