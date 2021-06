అందంలో సునీతకు పోటీగా వస్తున్న కూతురు.. లేటెస్ట్ ఫొటో వైరల్.. వయసు ఎంతో తెలుసా?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ ఫీమేల్ సింగర్స్ లలో సునీత ఒకరు. ఎలాంటి పాట పాడినా కూడా తేనె లాంటి మాధుర్యాన్ని అందించగలరు. ఇక సునీత అందానికి కూడా చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అచ్చమైన తెలుగు అందం అనేలా నిత్యం పాజిటివ్ కామెంట్స్ అందుకుంటారు. ఇక ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అంటే నమ్మడానికి కాస్త కష్టంగానే ఉంటుంది. ఇక ఇటీవల కూతురు ఫొటోను షేర్ చేసుకున్న సునీత మరోసారి ఆశ్చర్యపరిచింది.

English summary

Sunita also has a lot of fans for her beauty. Positive comments are always received as to the true Telugu beauty. Now that she has two children it can be a bit hard to believe. Sunita, who recently shared a photo of her daughter, was once again surprised.