కంటతడి పెట్టిస్తున్న సిరివెన్నెల చివరి ఫోన్ కాల్.. ఆ యువ దర్శకుడితో సరదాగా, చలాకీగా..

మహా రచయిత, పద్మశ్రీ సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి ఈ లోకాన్ని వీడి తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో యావత్ తెలుగు సినీ అభిమానులు విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని, ఆయన పాటతో ఉన్న రిలేషన్‌ను గుర్తుచేసుకొంటున్నారు. ఆయన చలాకీతనం, ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండే ఆయన ఇక లేరంటే నమ్మలేకపోవడమే కాకుండా ఆ దుర్వార్తను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. అయితే సిరివెన్నెల చివరి ఫోన్‌ కాల్‌గా భావిస్తున్న ఆడియో మీడియాలో వైరల్ అయింది.. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Lyricist Sirivennela Seetha Rama Shastry no more. He Dies At The Age Of 66 Due To Pneumonia. In This tragic moment Sirivennela Seetharama Sastry last Phone call with Director Kuchipudi Venkat