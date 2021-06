రోజురోజుకు ఇండియన్ సినిమా రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి. బాహుబలి కంతరువాత ఎక్కువగా నార్త్ జనాలు మన హీరోలపై ఫోకస్ పెడుతూ వచ్చారు. కమర్షియల్ సినిమాలు పర్ఫెక్ట్ గా తెరకెక్కించడంలో మన దర్శకులు చాలా గ్రేట్ అని కితాబు అందుకుంటున్నారు. ఇక హీరోలకు కూడా దేశవ్యాప్తంగా మంచి డిమాండ్ ఏర్పడుతోంది. దీంతో గూగుల్, వికీపీడియాలో మన హీరోల పేర్లు ఎక్కువగా సెర్చ్ చేస్తున్నారు.

English summary

The face of Indian cinema is changing day by day. After Bahubali most of the North people have been focusing on our heroes. Our directors are receiving the book that our directors are great at making commercial films perfect. Heroes are also in good demand across the country. With this, the names of our heroes are being searched more on Google and Wikipedia.