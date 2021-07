మాజీ శృంగార తారతో క్రికెటర్ శ్రీశాంత్.. త్వరలోనే షాక్ ఇచ్చేలా సరికొత్త ప్లాన్

ఇండియన్ మాజీ క్రికెటర్ శ్రీశాంత్ కొన్నేళ్ల క్రితం ఐపీఎల్‌లో స్పాట్‌ ఫిక్సింగ్‌ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. ఆ ఎఫెక్ట్ తో ఏడేళ్ల నిషేధం ఎదుర్కొన్న శ్రీశాంత్‌ గతేడాది గడువు ముగియడంతో మళ్ళీ క్రికెట్ ఆటతో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక మధ్యలో శ్రీశాంత్ సినిమా నటుడిగా కూడా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం క్రికెట్ ఆటతో కొనసాగుతూనే నటనపై కూడా దృష్టి పెడుతున్నాడు. అయితే అతను త్వరలోనే మాజీ శృంగార తారతో సినిమా చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

As per the latest report, it is learned that Sunny Leone will play a pivotal role in Sreesanth upcoming bollywood movie. Touted to be an investigative political thriller, the shooting of this movie will begin soon.