బాహుబలి చిత్రంతో అంతర్జాతీయ స్థాయి ఖ్యాతిని ఆర్జించిన దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి మరో భారీ ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నాడు. ఏకంగా హాలీవుడ్‌లోనే సినిమాను నిర్మించి, దర్శకత్వం వహించడానికి సిద్ధం కాబోతున్నారు. హాలీవుడ్‌ చిత్రం గురించి ఆయన తండ్రి కేవీ విజయేంద్ర ప్రసాద్ వెల్లడించారు. కమెడియన్ ఆలీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో విజయేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ..

English summary

Sensational Director SS Rajamouli and Pan India writer Vijayendra Prasad are entering into Hollywood. They are collabrating with Hollywood studio for big Project. That could be live animation movie.