ఆరేళ్ళ తరువాత సీతయ్య డైరెక్టర్ సరికొత్త లవ్ స్టొరీ.. కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయినా పట్టు వదల్లేదు!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్స్ అందుకున్న మంచి దర్శకుల్లో వైవిఎస్. చౌదరి ఒకరు. కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉన్నా కూడా ఒక సినిమాను ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ మొత్తం చూసేలా తెరకెక్కిస్తుంటారు. అలాంటి దర్శకుడు యాక్షన్ చెప్పి దాదాపు ఆరేళ్లవుతోంది. ఇక ఫైనల్ గా ఇన్నాళ్లకు తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. త్వరలోనే ఒక లవ్ స్టోరీతో రాబోతున్నారట.

English summary

YVS chowdary was once one of the best directors to receive back-to-back hits in the Tollywood industry. Regardless of the concept, a movie is screened for the entire family audience to see. It’s been almost six years since such a director said action. And finally said good news on the occasion of his birthday for years to come. Coming soon with a love story.