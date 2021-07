ఏమాత్రం బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించి.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే తనలోని టాలెంట్‌ను నిరూపించుకుని మంచి గుర్తింపును అందుకున్నాడు యంగ్ హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి. అద్భుతమైన టైమింగ్‌తో పాటు అదిరిపోయే యాక్టింగ్‌తో సత్తా చాటిన అతడు.. వరుస హిట్లతో దూసుకెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే భారీ స్థాయిలో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ను కూడా సంపాదించుకున్నాడు. తాజాగా ఈ యంగ్ హీరో ట్విట్టర్ ద్వారా మంత్రి కేటీఆర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. దీంతో అతడిని నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఆ వివరాలు మీకోసం!

#NaveenPolishetty Surprise Call With Family Who Lost Their Father Due To Covid

English summary

Tollywood Young Hero Naveen Polishetty Very Active in Social Media. Now He Posted a Tweet about Minister KTR On the Occasion of Birthday. Then Netizens Trolls Him.