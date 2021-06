ఉదయ్ కిరణ్ చివరి సినిమాపై షాకింగ్ అప్డేట్.. ఓటీటీ డీల్ కోసం చర్చలు.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

ఒకప్పుడు లవర్ బాయ్ క్రేజ్ అందుకున్న నెంబర్ వన్ హీరోల్లో ఉదయ్ కిరణ్ ఒకరు. అలాంటి మంచి హీరో జీవితం ప్రశ్నార్థకంగా అనుకోకుండా ముగిసిపోవడం అప్పట్లో అందరిని షాక్ కు గురి చేసింది. ఇక ఉదయ్ కిరణ్ చివరి సినిమా రిలీజ్ కాకుండానే మరుగున పడిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆ సినిమాను ఎలాగైనా ఓటీటీలో విడుదల చేయాలని అభిమానుల నుంచి డిమాండ్ గట్టిగానే వస్తోంది. ఇక ఇటీవల కొన్ని ఓటీటీ సంస్థలు కూడా నిర్మాతలతో చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం.

Uday Kiran's last film release was big suspension. Uday Kiran, who made his last appearance in the movie 'chitram cheppina Katha', made many attempts to release the film. Also participated in some promotions events. But after Uday's suicide, who cares about the film.