విక్టరీ వెంకటేష్ కూతురుకు అరుదైన గుర్తింపు.. ప్రియాంక చోప్రా, విరాట్ కోహ్లీ సరసన ఆశ్రిత దగ్గుబాటి

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో భారీగా ఫాలోవర్స్ కలిగి.. దాని ద్వారా అత్యధికంగా సంపాదిస్తున్న సెలబ్రిటీల జాబితాను హాపర్ సంస్త ఇన్స్‌టాగ్రామ్ రిచ్ లిస్ట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ జాబితాలో భారతీయులకు మూడు స్థానాలు లభించగా... తెలుగు మహిళ, సినీ నటుడు వెంకటేష్ కూతురు ఆశ్రిత దగ్గుబాటికి చోటు లభించడం విశేషంగా మారింది. ఆ హాపర్ ఇన్స్‌టాగ్రామ్ రిచ్ లిస్ట్ 2021 వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Victory Venkatesh daughter Aashritha Daggubati secured place in Hopper Instagram Rich List. She has been doing business with Infinity Platter brand. She has 1,37,000 followers in instagram. She paid 31000 per post in Instagram.