 »   » విజయ్ దేవరకొండ బర్త్ డే.. ఇంత వెరైటీగా ఎవరూ జరుపుకోరు, ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే!

క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా సినిమాల్లోకి వచ్చిన విజయ్ దేవరకొండ ఇప్పుడు హీరోగా రాణిస్తున్నాడు. విజయ్ దేవరకొండకు యువతలో మంచి క్రేజ్ ఏర్పడింది. విజయ్ దేవర కొండ నటించిన అర్జున్ రెడ్డి చిత్రం సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. నేడు విజయ్ దేవరకొండ పుట్టిన రోజు. మంచి అవకాశాలతో కెరీర్ పరంగా విజయ్ జోరుమీద ఉన్నాడు.

ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం, లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ వంటి చిత్రాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా నటించిన విజయ్ పెళ్లి చూపులు చిత్రంతో హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తరువాత నటించిన అర్జున్ రెడ్డి చిత్రం ఎంతటి విజయం సాధించిందో అందరికి తెలిసిందే. కాగా నేటి తన పుట్టిన రోజు వేడుకని వైరైటీగా సెలెబ్రేట్ చేసుకోవాలని విజయ్ భావించాడు.

A few days of shooting in the Sun made me think of this.



What if I got 3 ice cream trucks to drive around the city and give out free ice cream to everyone going about their day in the heat. The traffic cops, the street vendors, students, employees. pic.twitter.com/tisrb8Ot6m