Virushka: కూతురి విషయంలో కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్న కోహ్లీ.. అప్పటి వరకు చూపించం అంటూ..

టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శర్మ టాప్ మోస్ట్ సెలబ్రెటీలని స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ప్రేమలో పూర్తిగా మునిగి తేలిన తరువాతే పెళ్లితో మరింత దగ్గరయ్యారు. ఇక విరాట్, అనుష్క ఈ ఏడాది జనవరిలో పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇంతవరకు వారి కూతురి రూపాన్ని ఇంతవరకు చూపించలేదు. ఇక ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వ్యక్తి వీడియో అడుగగా కోహ్లీ ఎవరు ఊహించని సమాధానం ఇచ్చాడు.

English summary

It is learned that Virat and Anushka gave birth to a fruitful child in January this year. However so far their daughter has not been shown the look. And when a guy asked for a video on social media recently, Kohli gave an unexpected answer