Prabhas, బాలకృష్ణ కలిస్తే ఆహా మటాష్.. సునామీలా పోటెత్తిన ఫ్యాన్స్.. యాప్ సర్వర్ క్రాష్

నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న Unstoppable 2 Show దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతున్నది. అయితే తాజాగా షూట్ చేసిన ప్రభాస్ ఎపిసోడ్‌పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇటీవల ఆహా ఓటీటీ ఛానెల్ రిలీజ్ చేసిన ప్రోమోలు భారీ బడ్జెట్, ప్యాన్ ఇండియా సినిమాకు రానటువంటి క్రేజ్‌ను తెచ్చిపెట్టాయి. అయితే ఫ్యాన్స్, ఓటీటీ అభిమానుల డిమాండ్ మేరకు నిర్ణయించిన సమయానికి కంటే ఒకరోజు ముందే బాలయ్య, గోపిచంద్ ఎపిసోడ్‌ను ప్రసారం చేయాలని ఆహా ప్లాన్ చేసింది. అయితే ప్రభాస్, బాలయ్య ఎపిసోడ్ స్ట్రీమింగ్ కాగానే రికార్డు స్తాయిలో యూజర్లు లాగిన్ కావడంతో ఆహా సర్వర్లు క్రాష్ అయ్యాయి. ఆ సంచలన వార్తకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

When 2 Telugu titans come together, expect the world to pause to take notice. #NandamuriBalakrishna #Prabhas make all our hearts race and the world stop. We are on the job to get them to you, working on making the app live again. Just a little longer!😞 #PrabhasOnAha

Your love is boundless darlingsss! Our app is offline but our love isn't. Give us just a little time while we fix it. We will be up and running in a jiffy! #PrabhasOnAHA #UnstoppableWithPrabhas #NandamuriBalakrishna

It's BIG... It's BLOCKBUSTER... It's BAHUBALI... EPISODE Presenting Darling #Prabhas 😉 in his funniest avatar with #NBK . Don't miss a moment from this crazy episode of #UnstoppableWithNBKS2 #PrabhasOnAHA Streaming Now!!!!!🥳🥳🥳 ▶️ https://t.co/Rc2nU886qL #NBKOnAHA pic.twitter.com/Lml935xE7Z

Content entha bagundante edit cheyadaniki evvaru oppukoledu, ade exclusive experience meeku andinchenduku "direct from the sets to play","Bahubali Episode in 2 parts." Mahishmathi Oopiri pilchuko, he is on the way🗡️🛡️ Have a blast this New year week.❤️🕺 #PrabhasOnAha #Prabhas pic.twitter.com/2jynoaYOt5

English summary

Popualar OTT Aha app server crashed due Fans put overload on Prabhas and Balakrishna's Unstoppable 2 Show. Aha tweeted that, When 2 Telugu titans come together, expect the world to pause to take notice. #NandamuriBalakrishna #Prabhas make all our hearts race and the world stop. We are on the job to get them to you, working on making the app live again. Just a little longer!