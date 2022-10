నట సింహం నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న Unstoppable With NBK రియాలిటీ షో తొలి సీజన్‌కు అనూహ్యమైన స్పందన లభించింది. పలువురితో బాలయ్య చేసిన ఇంటర్వ్యూలు, మాట ముచ్చటకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్స్ వైరల్ కావడమే కాకుండా టాప్ రేటింగ్‌ను నమోదు చేసుకొన్నది. అలాంటి టాప్ రేటింగ్ షోకు కొనసాగింపుగా Unstoppable With NBK Season 2 ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నది. ఈ రియాలిటీ షోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

Tollywood's Star Nandamuri Balakrishna' s Unstoppable With NBK season 2 trending on No 1 in Youtube. This promo was released on October 11th. Full episode of the season to will stream on october 14th.