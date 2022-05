Chinni Movie Review : కీర్తి సురేష్ నట విశ్వరూపం.. ఓవరాల్ గా ఎలా ఉందంటే?

rating : 2.75/5

టైటిల్ :చిన్ని

ఓటీటీ : అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో

నటీనటులు: కీర్తి సురేశ్‌, సెల్వరాఘవన్‌ తదితరులు

సంగీతం: సామ్‌ సీఎస్‌

ఎడిటింగ్‌: నాగూరన్‌ రామచంద్రన్‌

సినిమాటోగ్రఫీ: యామిని యజ్ఞమూర్తి

నిర్మాత: డి.ప్రభాకరన్‌, సిద్ధార్థ్‌ రావిపాటి

రచన, దర్శకత్వం: అరుణ్‌ మాథేశ్వరన్‌



మహానటి సినిమాతో అద్భుతమైన నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న కీర్తి సురేష్ ఆ తర్వాత పూర్తిస్థాయి గ్లామర్ పాత్రలే ఎక్కువగా చేస్తూ వచ్చింది. ఆమె చేసిన కొన్ని ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. అలాగే ఆమె కొన్ని లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేసింది కానీ అవి ఏవి కూడా ఆమెతో కలిసి రాలేదు ఇలాంటి తరుణంలో కీర్తి సురేష్ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక డీ గ్లామర్ పాత్రలో నటించింది. తమిళంలో సాని కాయితం పేరుతో విడుదలైన ఈ సినిమాను తెలుగులో చిన్ని పేరుతో మే ఆరో తేదీన అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాలో హీరో ధనుష్ సోదరుడు డైరెక్టర్ సెల్వరాఘవన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటించడంతో ఈ సినిమా మీద భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. అరుణ్‌ మాథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? ఈ సినిమా అంచనాలను అందుకునే విధంగా ఉందా అనే విషయాలను ఇప్పుడు రివ్యూలో చూద్దాం.

English summary

The chinni movie starring keerthy Suresh and Selva Raghavan has been released in Amazon Prime. We present to you the movie review and rating.