F3 Movie streaming ఎప్పుడు? ఎక్కడంటే? ఆ విషయంలో మాటతప్పని.. మడమ తిప్పని దిల్ రాజు

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో అరుదైన విజయాన్ని సొంతం చేసుకొన్న చిత్రాల్లో F3 మూవీ ఒకటిగా నిలిచింది. గత 40 రోజులకుపైగా థియేటర్లలో మంచి వసూళ్లను సాధించింది. 2022లో విడుదలైన సినిమాల్లో క్లీన్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఇక థియేట్రికల్ రన్‌ను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే ఓటీటీలోకి రాబోతున్నది. ఈ సినిమా ఎప్పుడు? ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కాబోతుందంటే?

English summary

F3 has completed its 40 days run and is running towards 50 days run in these theatres. It is getting ready to streaming on Sony liv on July 22nd.