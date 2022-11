BringbackGeetu.. ఓడిపోయాను.. క్షమించండి.. ఎలిమినేషన్ తర్వాత గీతూ ఎమోషనల్ పోస్ట్..

బిగ్‌బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో సీజన్ 6 చాలా చప్పగా సాగుతున్న నేపథ్యంలో భారీ కుదుపు కనిపించింది. ఎవరూ ఊహించనిదే జరిగేది అనే రేంజ్‌లో 9వ వారం ఎలిమినేషన్ జరిగింది. టాప్ కంటెస్టెంట్ గీతూ రాయల్ ఎలిమినేషన్ ఇంటి సభ్యులకే కాకుండా బిగ్‌బాస్ అభిమానులను తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే గీతూ రాయల్ ఎలిమినేషన్ తర్వాత సీక్రెట్ రూమ్‌కు వెళ్లారనే విషయంపై క్లారిటీ ఏమిటంటే?

Youtuber Geetu Royal First post after Elimination from Bigg Boss Telugu 6. She writes.. I am sorry for disappointing you all 😢 I am sorry for those who got annoyed with Bigg Boss because of me