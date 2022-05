Bigg Boss Non Stop విజేత పేరు ముందే డిసైడ్ అయిందా? ఆ నలుగురి పరిస్థితి ఏంటో?

బిగ్‌బాస్ నాన్ స్టాప్ రియాలిటీ షో ముగింపు దశకు చేరుకొన్నది. 70 రోజులకుపైగా సాగుతున్న ఈ పాపులర్‌‌లో టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లు ఎవరో ఆదివారం (మే 15న) తేలిపోతుంది. దాంతో ఈ షో ముగింపు వారం ఆసక్తికరంగా మారబోతున్నది. దాంతో విజేత ఎవరో అనే విషయంపై ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమవుతున్నది. ఈ నేపథ్యంలో టాప్ 5లోకి ఎవరు వస్తారు? టైటిల్ రేసులో ఎవరు ఉంటారనే విషయంలోకి వెళితే..

Bigg Boss Non Stop show final will be held on May 22nd. In this occassion, Show winner name goes viral in the social media as Bindu Madhavi and Akhil Sarthak.